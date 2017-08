Lugano, echipa cu stadionul de 6000 de locuri! Cine este adversara Stelei din Europa League

Steaua a picat intr-o grupa echilibrata in Europa League cu Victoria Plzen, Beer Sheva si Lugano.

FC Lugano este o echipa elvetiana finantata in 1908. Echipa a atins o perioada de varf in anii '40, atunci cand a castigat de 3 ori campionatul elvetian.

Lugano a participat pentru prima data in Cupa UEFA in sezonul 1995-1996, eliminand-o pe Inter Milan in al doilea tur!

Lugano a terminat pe locul 3 in sezonul 2016-2017. Stadionul echipei, Cornaredo, este situat intr-o zona superba si are doar 6000 de locuri.