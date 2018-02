"L-am sunat pe Alibec in timpul meciului Real - PSG! Stiti ce i-am zis?!" Becali, dezvaluire inainte de Steaua - Lazio

Steaua - Lazio este LIVE la ProTV, ora 22:00. Toate fazele VIDEO se vad pe www.sport.ro

Gigi Becali, patronul Stelei, a vorbit inainte de Steaua - Lazio, pe scarile de la National Arena. El a povestit cum l-a sunat pe Denis Alibec in timpul meciului Real Madrid - PSG, incheiat cu scorul de 3-1.

"L-am sunat pe Alibec in timpul meciului Real Madrid cu PSG. I-am zis: <Uita-te la Benzema si la Higuain! Daca tu ajungi la 90 de kg, esti de talia lor, ma>. Mi-a zis ca o sa inceapa! Pai are 26 de ani, e tanar! Numai sa vrea, ca el nu prea e ambitios. El face 2-3 luni si apoi nu mai face. Mi-e mila de el, ca voia mult sa joace in meciurile astea", a spus Gigi Becali.