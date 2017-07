Dumnezeu cu MILAn! Oltenii nu se gandesc la o minune: "Poate patim ca Steaua cu City!"

CSU Craiova a picat cu cel mai greu adversar posibil in turul 3 din Europa League.

Presedintele celor de la CSU Craiova, Marcel Popescu, crede ca dubla cu Milan va arata cu adevarat valoarea celor de la CSU.



"Noi nu am cautat sa cadem cu un adversar usor, sa vedem dupa tur si retur cine a avut noroc si cine a avut ghinion. Lipsa de experienta internationala este adevarata, nu trebuie sa ascundem acest lucru, dar an de an se intampla si surprize, se poate intampla cum a fost anul trecut la Steaua cu City, de ce sa ne bucuram ca am castigat cu unii din Cipru sau din Malta.



Este o povara, numitorul comun este ca atat Spania si Italia nu isi incep campionatele pana atunci. Curaj si la lupta. Suntem la inaugurarea campionatului cu editia centenara si putem sa scriem istorie legata de fotbalul romanesc si de Universitatea Craiova. Este pacat ca nu putem juca cu un club de nivel mondial pe noul stadion. Inaugurarea stadionul va fi la meciul doi sau trei din grupe. Suntem conectati pentru meciul de azi, dar antrenorul nostru stie despre Milan mai mult decat stie orice antrenor roman, cum Cosmin Contra stie la fel despre Bilbao” a spus Marcel Popescu dupa tragerea la sorti.