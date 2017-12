Calculele calificarii la Steaua! Aici e lista completa de adversari: Napoli, Dortmund, Arsenal si Milan pot sa deschida PRIMAVARA Europeana

Stelistii joaca in direct la PRO TV joi seara la 10 pentru primul loc in grupa G din Europa League.

Pentru ros-albastri au inceput deja calculele de Primavara. Steaua e deja calificata in saisprezecimi, unde poate da peste super adversari.

Fie ca invinge Lugano, fie ca termina pe 2, Steaua are o lista cu nume uriase de care trebuie sa se fereasca pentru a intra cu sanse egale in lupta pentru optimi.

In cazul in cate termina pe 1, Steaua poate da in februarie peste Napoli, Atletico, Lyon, Dortmund, Marseille, Celtic, Sociedad, Marseille sau Bilbao! Astea sunt variantele dificile. Cele abordabile ar fi Nice, Lokomotiv Moscova, Slavia Praga, Partizan, Steaua Rosie Belgrad, Ludogoret sau AEK Atena.

Daca e a doua, dupa Viktoria Plzen, echipa lui Dica se poate astepta la un adevarat soc la primul meci european din 2018. La Bucuresti pot veni Arsenal, Milan, Sporting, Lazio, Leipzig sau Villarreal! Pe partea considerata mai usoara de tablou sunt Zenit, Atalanta, Salzburg, TSKA Moscova, Spartak Moscova, Ostersunds, Braga, Dinamo Kiev sau Sheriff Tiraspol!