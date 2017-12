Asa arata un EROU pe terenul de fotbal! A suferit o tripla fractura craniana si a stat 9 luni in spital, azi joaca in B

A fost coleg cu Torje la Timisoara si era sa se lase de fotbal cand a suferit o tripla fractura craniana. Iubita lui l-a ajutat sa revina pe teren.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Fantomele trecutului il bantuie la 3 ani de la accidentarea groaznica. A revenit in fotbal dupa 9 luni de spitalizare si ii datoreaza totul iubitei.



"Am stat cu el zi si noapte, altfel nu cred ca rezista singur in spital la Timisoara zi si noapte", spune prietena lui Zaluschi.



"Este un exemplu pentru ca nu a renuntat. altii renunta doar dupa o cearta cu antrenorul", continua fata.



Drama lui Zaluschi e la stirile din Sport de la PRO TV, vineri de la ora 20.