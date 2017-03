VIDEO Gigi Multescu a scos PASTILELE in direct la TV: "Nu mai pot sa ma bucur!" Reactia dupa victoria cu Dinamo

Gigi Multescu a terminat un flacon de pastile in timpul meciului cu Dinamo!

"Nu mai pot sa ma bucur, am trecut prin clipe ciudate.

Puteam sa incheiem in timpul regulamentar, am jucat in 10 oameni, au fost prelungiri, multe probleme. Am exersat doua zile 11 metri, ne gandeam ca Dinamo e echipa buna. S-a vazut, meciurile cu ei sunt cu spectacol, cu suspans. E greu sa ne bata acasa, am facut meci nul la ei, dar cu altii nu prea reusim sa castigam.

Am fost calcati in picioare de arbitraj, am un dosar strans, dar conducatorii nu ne-au lasat sa il prezentam. Vreau sa aratam si noi faze pe care arbitrii nu le-au penalizat si nici nu au fost mediatizate, dar ne-am obisnuit.

Nu mai stiu cate pastile am luat, umblu cu ele in buzunar", a spus Gigi Multescu la Sport.ro.