Stelistii, ATAC DUR la FRF: "Chiar nu realizezi? Nu vrem nicio calificare! Sa mearga Sibiu mai departe!" Motivul pentru care Mihai Stoica a luat foc

Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua!

Partida se va juca in cele din urma chiar daca conditiile meteo sunt potrivnice. Mihai Stoica este extrem de nemultumit de faptul ca oficialii FRF au decis ca acest meci sa se joace si spune ca nu isi doreste o calificare in semifinale.

"Cupa Romaniei nu merita o echipa ca Steaua in fazele superioare", a tunat Stoica. Obiectivul declarat al echipei este sa revina fara niciun accidentat din aceasta deplasare.

"Probabil se va juca, dar nu stiu ce sport vor practica cele doua combatante la Sibiu. E pacat. E pacat pentru publicul din Sibiu care astepta aceasta partida de la tragerea la sorti, e pacat pentru cei care au organizat meciul si au adus o instalatie de nocturna din Italia. Sunt dezamagit profund de diriguitorii FRF, in special de Felix Grigore care ne spune ca nu are temei legal pentru amanare. Chiar nu realizezi? Nu e fotbal ce se preconizeaza ca se va juca acolo. Asta e obiectivul numarul 1 pentru Steaua: sa ne intoarcem cu lotul intreg. Nu imi doresc nicio semifinala. Imi doresc sa venim fara accidentati si sa mearga Sibiu mai departe. Pentru ca asta merita competitia asta. Nu merita sa aiba cea mai importanta echipa din Romania in fazele superioare", a declarat Mihai Stoica la plecarea spre Sibiu.