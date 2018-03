"S-au prezentat CUM LE-AM ZIS EU! Ce am zis, aia au facut! Le-am spus sa le dea mingea cu MANA celor de la Sibiu" Prima reactie a lui Becali dupa CUTREMURUL cu Sibiu

Becali nu e suparat pe jucatorii sai dupa 0-3 la Sibiu cu Hermannstadt!

AZI, 14:00 la PRO X: Hermannstadt - Steaua in Cupa Romaniei! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Patronul Stelei spune ca n-a fost interesat nicio clipa de accesul in semifinalele Cupei.

"S-au prezentat cum le-am spus, cum le-a zis antrenorul si cum i-am transmis lui MM Stoica. Le-am zis sa joace fotbal, sa intre pe teren si sa nu se accidenteze. Asa le-am spus eu. Si azi a fost la fel ca ieri. Le-am transmis ceva, bineinteles ca raman la ce am spus. Mandria lor e mandria lor, mandria noastra e a noastra, nu ne jucam cu Steaua. Stai ca mai stam 24 de ore, am jucat fotbal si cu asta, basta. Sa nu se spuna ca am desconsiderat competitia! Am jucat! Sa nu se spuna ca am intrat sa pierdem. Ce, noi desconsideram competitia? Cupa nu e obiectiv, dar luptam s-o castigam daca se poate. Dar nu asa, nu ia mai stai o ora, mai stai, mai vezi. Ordinul meu a fost sa se joace fotbal. Eu am zis sa le dea mingea cu mana celor de la Sibiu daca intra tare la minge.

Voiati sa va spuna Dica ce le-am transmis eu? Putea sa va spuna Dica ce le-am zis dupa circul de aseara? Cum sa fiu ingrijorat (pentru playoff)?! Inseamna ca n-ati inteles nimic. Esecul nu era programat, noi voiam sa castigam jocul, dar nu fortezi. Voiati fotbal? Noi nu jucam pe mocirla. Sa nu mai plateasca televiziunile, noi nu jucam pe mocirla si pe gheata. Steaua nu joaca in aceste conditii", a spus Becali la Digisport.