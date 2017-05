Ce le-a spus Sumudica jucatorilor imediat dupa finalul Cupei: "Eu am pierdut meciul asta!"

A plans inaintea finalei si a varsat lacrimi si dupa ce a pierdut trofeul.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Sumudica a fost la doar 7 minute de prima lui Cupa ca antrenor. Edi Iordanescu ii ia locul la Astra.

Fanii Astrei i-au multumit lui Sumudica pentru ca le-a adus titlul. Sumudica n-a reusit sa castige si Cupa, la meciul lui de adio. Astra a condus pana-n minutul 83, dupa golul lui Ionita.



"Loterie... in momentul in care pierzi la penalty-uri nu mai poti sa fii suparat. Voi pleca in strainatate, dar in vacanta. Nu plec nicaieri deocamdata, nu am nicio oferta" a spus Sumudica dupa meci.