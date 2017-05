"Acum un an dadeau apa cu matura, acum au castigat Cupa!" Declaratia GENIALA a lui Niculescu dupa ce a castigat Cupa

FC Voluntari 6-4 Astra dupa penalty-uri / Vezi cum a castigat FC Voluntari la penalty-uri primul trofeu din istoria clubului.

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Claudiu Niculescu a declarat ca le-a transmis jucatorilor sa aiba incredere in ei, deoarece la pauza meciului cu Astra Giurgiu, cand erau condusi cu 1-0, erau toti cu "capetele plecate".

"Acum doua luni de zile mergeam impreuna la meci, iar acum am scos echipa din subsolul clasamentului si am reusit aceasta mare performanta. Le-am zis sa aiba incredere in ei la pauza, erau cu capetele plecate, dar apoi si-au revenit. Le-am zis sa-si aduca aminte unde erau acum un an. Dadeau apa la Arad cu matura la baraj. Iar acum au sansa de a castiga un trofeu, poate fi unica in cariera unui jucator.

Cei trei intrati dupa pauza au facut-o foarte bine, si-au demonstrat valoarea. Avem un lot numeros cantitativ si calitativ. Indiferent de ce va fi, voi ramane recunoscator celor de la Voluntari ca mi-au dat sansa sa revin in Liga I. Anul asta a fost anul FCV-ului, FC Viitorul si FC Voluntari" a declarat Niculescu.

"Din ce am inteles s-a facut o cerere la Federatie si este posibil sa putem juca, pe mine nu m-a interesat pana acum pentru ca m-am concentrat la ce trebuia sa fac eu" a mai spus Niculescu.