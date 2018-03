Ziua in care toata Brazilia ii tine pumnii lui Neymar: starul lui PSG se opereaza si risca prezenta la Mondial! Ce imagine a postat inainte sa ajunga la cutit

Cel mai scump jucator din istorie, Neymar, se opereaza astazi dupa accidentarea grava la al 5-lea metatarsian de la piciorul drept. Rodrigo Lasmar, doctorul care va efectua operatia, a anuntat ca perioada de recuperare va fi de 3 luni!

Astfel, Neymar ar redeveni apt de joc la inceputul lunii iunie, cu putin peste 2 saptamani inainte de debutul nationalei Braziliei la turneul final. Cei de la AFP au facut si fotografii cu camera din spitalul unde se afla Neymar, in fata acestuia fiind reprezentanti ai presei din intrega lume!

Alegand sa se opereze, Neymar nu va putea evolua in partida uriasa dintre PSG si Real Madrid, care va fi marti in direct la Pro TV.



