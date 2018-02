Doctorul TV - noua meserie care apare pe stadioane la mondialul din Rusia

Tehnolgia VAR revolutioneaza si medicina sportiva. La Cupa Mondiala din vara, un medic va privi imaginile TV ca sa isi dea seama cat de grave sunt accidentarile.

Echipele calificate la mondialul din Rusia trebuie sa aiba un medic in plus. Acesta va sta in tribuna si, in momentul accidentarilor se va uita la reluari ca sa il ajute pe medicul principal la diagnostic.

De multe ori, medicii nu vad ce se intampla in cazul accidentarilor sau jucatorul nu le poate raspunde si se pierde timp pana la luarea unei decizii. Problema aceasta va fi eliminata. Cupa Mondiala din Rusia va fi primul turneu la care va exista pauza de 3 minute ce se poate solicita in cazul accidentarilor la cap.

In timpul finalei de la mondialul trecut din Brazilia, Kramer de la Germania s-a lovit la cap si era confuz. Arbitrul Rizzoli a dezvaluit apoi ca a fost intrebat de Kramer daca acel meci e chiar finala. Kramer a revenit pe teren, dar a fost schimbat dupa alt 14 minute pentru ca doctorii nemti l-au suspectat de comotie.

Modelul din rugby

Modelul vine din rugby, unde exista deja un medic TV. Principala lui atributie este sa analizeze posibilele comotii, insa in functie de imaginile vazute, medicul tv poate oferi medicului principal amanunte si la celelalte tipuri de accindetari.