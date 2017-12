Zlatan a iesit la atac impotriva lui Guardiola: "I-am spus asta despre Messi! Dupa aceea nici macar nu se mai uita la mine!" Dezvaluirea facuta de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic este in conflict cu Pep Guardiola inca de pe vremea in care cei doi au fost la Barcelona timp de un sezon.

Ibrahimovic nu a trecut peste conflictul cu Guardiola de pe vremea in care a fost antrenat de acesta pentru un sezon la FC Barcelona inainte ca atacantul suedez sa fie vandut. Dupa derby-ul dintre Man United si Man City care a avut un conflict intre jucatorii si staff-urile celor doua echipe in zona vestiarelor, Ibrahimovic a lansat un nou atac la Guardiola.

In timpul meciului, jucatorii lui City i-au spus lui Ibra ca "vorbesti o gramada dar abia te mai misti!". Intr-un interviu pentru Sky Sports Italia, Ibrahimovic a spus despre Guardiola ca este imatur.



"Am marcat multe goluri in primele 6 luni la Barcelona si am castigat 2 Supercupe. Primele 6 luni au fost perfecte. Apoi el a schimbat sistemul si tactica si nu a fost bine pentru mine asa ca cei de la club mi-au spus sa vorbesc cu Guardiola. I-am spus lui Guardiola ca a sacrificat alti jucatori pentru Messi. Mi-a spus ca ma intelege.



Dupa aceea m-a pus pe banca de rezerve pentru urmatorul meci. Si apoi si in urmatorul, si in urmatorul. Mi-am zis: hai, ca a rezolvat problema foarte usor. Nici nu se mai uita la mine si nu mai vorbea cu mine. Cand eu intram in vestiar el iesea. M-am dus sa vorbesc cu el si el pleca in alta parte. Am inteles ca erau lucruri care nu aveau legatura cu fotbalul.



Chestia este ca el este cel care nu a rezolvat problema ca mine. Imi aduc si acum aminte ca in prima zi mi-a spus ca jucatorii Barcelonei nu vin la antrenamente cu Ferrari sau Porsche" a spus Zlatan.