Un roman antreneaza in Uzbekistan, la echipa unde a jucat Rivaldo! "Salariul mediu e 100 €, dar cu banii astia traiesti mai bine ca in Romania!"

Chirita a povestit pentru Sport.ro cum este viata la 3.500 de kilometri distanta de Bucuresti si cum se dezvolta accelerat fotbalul din Asia Centrala in urma unor investitii masive.

Cum este fotbalul din Uzbekistan?

Fotbalul din Uzbekistan la ora actuala este in crestere. Echipa la care lucrez da cam 4-5 jucatori la fiecare lot natinal al Uzbekistanului. In trecut aici au fost antrenori Felipe Scolari si Zico, iar Rivaldo a jucat doua sezoane, pentru ca s-au platit salarii si de 800.000 si de 1 milion de dolari. Felipe Scolari la vremea respectiva, in 2010, a fost cel mai bine platit antrenor din lume, lua 13 milioane de dolari pe an.

Cum ai ajuns la Budyonkor?

Eu am ajuns la echipa asta in ianuarie 2015. Terminasem contractul in Kazahstan, unde am fost secund la Ordabassy. M-a sunat Oleg Sabirov, un fost jucător pe care il antrenasem, si m-a intrebat daca as vrea sa vin in Uzbekistan. Mi s-a parut interesant si am acceptat.

Care sunt conditiile de la clubul tau?

Investitia in stadion si in Academie s-a ridicat la peste 120 milioane de euro. Prima data cand am primit oferta am intrat pe internet si am vazut fotografii cu stadionul si am zis ca nu e posibil sa existe un asemenea stadion aici. Arena este de ultima generatie, iar conditiile sunt extraordinare, pentru ca fostul patron al echipei a pus accent pe infrastructura in primul rand. Pana sa vine eu, intre 2008 si 2012, aici au jucat cativa brazilieni si fotbalisti ex-iugoslavi. Strainii au fost de mare valoare pentru ca plafonul salarial era foarte ridicat. Atunci echipa era sponsorizata de o anumita persoana, acum banii vin de la o companie de gaz, Uztransgaz, care mai sponsorizeaza alte 6 echipe din campionat.

Se platesc aceleasi salarii ca cel care l-a atras pe Rivaldo in Uzbekistan?

Fotbalul in Uzbekistan e in perioada de tranzitie, pentru ca, dupa ce a decedat anul trecut Islam Karimov, cel care a fost presedintele tarii timp de 25 de ani, se fac schimbari in toate structurile statului, inclusiv in fotbal, si e o perioada mai grea. Pe plan financiar nu se mai castiga ca acum cativa ani, dar e bine. Sunt permisi 3 jucatori straini din afara continentului, plus 1 asiatic. Sunt jucatori, nu stiu daca de nivelul Stelei, dar mai bine platiti decat la Dinamo, daca sunt reale salariile de care citesc eu prin presa.

Cum se prezinta Academia voastra?

La Academia Budyonkor sunt copii incepand de la varsta de 6 ani pana la cei care joaca in prima liga, aproximativ 600 de copii. Cei mai buni 60 locuiesc la baza nostra, au 3 mese pe zi, autobuz care ii duce si ii ia de la scoala... Avem 7 terenuri de antrenament, dintre care 3 sintetice si 4 de iarba, toate de dimensiuni mari. Cladirea pricipala a bazei este structurata pe trei etaje. La parter sunt copiii din Academie, la primul etaj sunt cei din echipa de tineret-sperante, iar la etajul al doilea suntem noi, echipa de seniori. Sunt camere de 25-30 mp, cate doi in camera, cu frigidere, televizor, tot ce trebuie... Au cabinet medical, bazin de inot de 40 de metri lungime, sala de masaj si sauna, sala de conferinte, sala de proiectie video, avem centrul nostru medical modern unde putem face analizele, fizioterapia si recuperarea dupa accidentari, o sala de forta moderna, cu aparatura cumparata in perioada in care Rivaldo juca aici... Copiii au la dispozitie si 4 psihologi, 2 profesori de limba engleza, o profesoara de inot. Putem face totul la baza noastra. Avem conditii foarte, foarte bune.

Care este filosofia clubului tau?

Echipa e infiintata in 2005 si, incepand din 2007, s-au calificat 12 ani consecutiv in Liga Campionilor Asiei. Eu sunt de 3 ani aici, dar nu m-am intalnit nici cu Olaroiu, nici cu Galca, nici cu alt roman, am jucat mereu in grupe diferite. In urma cu o saptamana am avut o victorie, scor 2-0, cu Al Ahli Jeddah. Noi de 3 ani de zile punem accentul pe tineret. Contra lui Al Ahly au jucat in primul 11 nu mai putin de 9 jucatori produsi de Academie, iar media de varsta a fost de 22 de ani si 4 luni. Ca o comparatie, sunt undeva pe drumul impus de Hagi la Viitorul, de 3 ani de zile am pus accentul pe tineret si incep sa se vada rezultatele.

Cum te-ai acomodat cu viata de acolo?

Eu m-am acomodat bine pentru ca, pana sa vin in Uzbekistan, am fost 2 ani de zile antrenor second in Kazahstan. Sunt tari vecine si nu sunt foarte diferiti unii de altii ca mentalitate, viata sociala, bucatarie… Uzbekistan este o tara foarte primitoare. Chiar am ramas placut surprins de caldura oamenilor. Am multe privilegii aici din postura de strain, pentru ca respecta foarte mult strainii.

Uzbekistan suna pentru noi un pic exotic. Care este nivelul fotbalului fata de Romania?

Nivelul fotbalului este destul de bun, sunt 3-4 echipe de top aici, care an de an se lupta pentru castigarea campionatul si joaca in Liga Campionilor Asiei: Bunyodkor, Pahtakhor, Lokomotiv, toate din capitala Taskent, plus Nasaf Karshi. Este adevarat, exista o diferenta intre primele 4-5 echipe si celelalte. La meciurile din provincie spectatorii vin in numar mai mare la meciuri atunci cand echipele gazde joaca impotriva "granzilor". Cred ca aceste 4 echipe sunt de nivelul locurilor 4-8 din Liga 1, dar trebuie spus ca aici exista regula 3+1, adica nu sunt foarte multi straini. Daca aveau voie mai multi straini, poate erau mai puternici. In plus, se lucreaza si se investeste mult in juniorii locali, care la un moment dat vor creste in valoare.

Cum este viata in Uzbekistan?

Aici traiesc mai mult de 100 de nationalitati diferite, dar oamenii sunt in proportie de 98% de religie musulmana. Sunt niste oameni foarte primitori, au traditii super frumoase. Mancarea traditionala se numeste „plov”, un soi de orez cu legume, carne de berbec si carne de cal. Alt fel traditional este „lipioska”, un fel de paine la test, iar bautura traditionala este numită „gogea” din lapte batut, porumb fiert, busuioc si condimente. Ei beau mult lapte de camila si de iapa, care este foarte sanatos. Oricum se gaseste mancare si bautura din Europa, asa ca nu am probleme din acest punct de vedere.

Viata este scumpa?

Salariul mediu este in jur de 100-110 de euro, dar acesti 110 de euro au putere de cumparare mult mai mare decat la noi. Ca o comparatie, un litru de benzina costa aici doar 40 de centi. Referitor la preturi, un pet de 2 litri de cola locala costa 70 de centi, iar o sticla de sticla de Coca-Cola de 0,200 ml de import costa 1,20 dolari. Sunt foarte drastici in privinta importurilor, mai ales a importurilor de masini. Aici vama pe produsele pe care le importa, inclusiv masini, este de 100%. Exista o fabrica autohtona Chevrolet si din 10 masini intalnite pe strada, 9 sunt Chevrolet. De exemplu, o masina de teren, care costa la noi 22-24.000, aici costa 40-45.000.

Este o tara buna pentru jucatorii si antrenorii romani?

Sigur, daca au oferte din aceasta tara, cu mare drag le recomand sa vina, nu trebuie sa stea pe ganduri.

