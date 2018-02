ULTIMA ORA | Decizia luata de FIFA in razboiul dintre Neymar si Barcelona! Anuntul facut in aceasta dimineata

FIFA a hotarat sa nu ia nicio actiune in litigiul dintre Neymars si Barcelona.

Transferul lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain pentru suma record de 222 de milioane de euro nu s-a incheiat dupa ce brazilianul a semnat cu clubul francez. Neymar a solicitat sa primeasca suma de 27 de milioane de euro prima conform contractului.

Purtatorul de cuvant al forului international a anuntat decizia pentru Sky Sports: "Dupa ce ni s-a adus la cunostinta situatie, aceeasi problema a fost ridicata in alte jurisdictii in paralel de catre aceeasi parte. Astfel, administratia FIFA a informat cele 2 parti ca, avand la baza jurisdictia bine cunoscuta a FIFA, nu suntem in pozitia de a continua investigatia in acest caz. Astfel, procedurile au fost incheiat din motive formale".

Astfel, litigiul dintre Neymar si Barcelona va fi decis in tribunal.