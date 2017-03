Tevez a marcat la PRIMUL meci in Superliga din China! Shenhua a DISTRUS-O pe Suning. VIDEO

Shanghai Shenhua a batut-o cu 4-0 pe Jiangsu Suning, echipa unde joaca brazilienii Ramires si Alex Teixeira. Tevez a marcat in minutul 36, din penalty. Columbianul Giovanni Moreno a fost insa vedeta partidei. Mijlocasul a marcat de doua ori. Tevez si Guarin sunt antrenati in China de fostul coleg al lui Dan Petrescu la Chelsea, Gustavo Poyet.

La Shenhua, Tevez e platit cu 35 de milioane de euro pe an.



