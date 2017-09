Ronaldo a dezvaluit in premiera camera secreta din conacul sau! Ce colectie de mii de euro are

Cristiano Ronaldo este extrem de activ pe retelele de socializare.

Starul celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a postat pe Instagram Stories un clip in care a prezentat in premiera o parte din conacul sau de 5.5 milioane de euro - el a avut in vizita invitati cu aceasta ocazie iar acestia i-au prezentat noile ghete din seria CR7, Nike Mercurial Superfly Chapter 5.

Ronaldo si-a lansat ghetele la inceputul acestei luni si acestea au ajuns in colectia de mii de euro pe care Ronaldo o tine la el in casa - el are un perete special dedicat ghetelor de fotbal!

Ultima pereche din serie are denumirea "Capitolul 5". Fiecare capitol a fost dedicat unui prag depasit de Ronaldo: 50, 100, 150, 200 si 250 de goluri marcate in La Liga. Design-ul Chapter 5 este inspirat de stralucirea diamantelor, stralucind in lumina.