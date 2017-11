REVOLUTIE pregatita de FIFA! SUPER Campionatul Mondial al Cluburilor care sa determine CAMPIOANA LUMII! Ce echipe vor participa

Prima editie ar urma sa aiba loc in 2021.

FIFA ramane decisa sa revolutioneze fotbalul si planuieste organizarea unui Super Campionat Mondial al Cluburilor in 2021! Aceasta competitie va duce la desfiintarea Cupei Confederatiilor urmand ca Germania sa fie ultima castigatoare a competitiei. Astfel, Super Mondialul cluburilor ar urma sa aiba loc in anul de dinainte de Campionatul Mondial.

Mai exista multe detalii de pus la punct insa spaniolii de la Marca dezvaluie planul din acest moment - turneul ar urma sa aiba 24 de echipe si 5 continente vor fi reprezentate. Europa va avea jumatate din formatiile prezente iar acestea vor fi alese in felul urmator: ultimele 4 castigatoare ale Ligii Campionilor, ultimele 4 finaliste si urmatoarele 4 echipe cu cel mai bun coeficient.

Asadar, daca ar fi alese echipele din acest moment, Spania ar avea 4 reprezentante: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Bayern, PSG, Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund, Benfica, Arsenal si FC Porto.

America de Sud ar fi reprezentata de 5 echipe - ultimele 4 castigatoare ale Copei Libertadores si urmatoarea echipa cu cel mai bun coeficient. Astfel, lista ar fi urmatoarea: National, River Plate, San Lorenzo, Atletico Mineiro si Boca Juniors.

Africa, Asia si America de Nord ar avea cate 2 reprezentante. Nu sunt cunoscute momentan detalii legate de reprezentante acestora, insa cel mai probabil ultimele 2 campioane ar fi reprezentantele: Wyadad Casablanca, Mamelodi Sundows; Urawa Red Diamonds, Jeobunk Hyundasi Motors; Pachuca, America. Din Oceania reprezentanta ar fi Auckland City.

Cele 24 de echipe ar fi impartite in 8 grupe cu cate 3 echipe. Castigatoarele grupelor ar merge in sferturi de finala, apoi semifinala si finala. Finalistele ar juca in total 5 meciuri astfel ca turneul s-ar putea desfasura in 20 de zile. Conform jurnalistilor spanioli, China ar putea fi cea care sa organizeze prima editie a Super Cupei Mondiale a Cluburilor.