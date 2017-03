Reactia lui Ronaldo cand a aflat ca aeroportul din Madeira se va redenumi "Aeroportul Cristiano Ronaldo" :))

Aeroportul din Madeira va purta incepand de miercuri numele lui Cristiano Ronaldo, in onoarea fotbalistului nascut in insula portugheza, informeaza L'Equipe.

"Este un lucru special sa vad ca acest aeroport va purta numele meu. Toata lumea stie ca sunt mandru de originile mele. N-am cerut acest favor, dar nici nu sunt ipocrit si recunosc ca sunt mandru si ma onoreaza acest gest", a declarat Ronaldo la ceremonie.

La eveniment au participat presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, premierul Antonio Costa, dar si aproximativ 5.000 de fani.

Cristiano Ronaldo, in varsta de 32 de ani, este nascut la Funchal, in Insula Madeira. Internationalul portughez, care a castigat de patru ori Balonul de Aur si titlul de campion european cu Portugalia anul trecut, mai are la Funchal un muzeu si o statuie de bronz.

Ronaldo este al doilea fotbalist care va da numele unui aeroport, dupa ce in 2006 aeroportul din Belfast a primit numele fostului international nord-irlandez George Best.