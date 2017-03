Reactia sculptorului care a facut statuia lui Ronaldo, dupa ce toata lumea a ras in urma dezvelirii :)

Portughezii au dezvelit o noua statuie a lui Ronaldo. Starul Realului este celebrat in tara natala dupa castigarea titlului european, anul trecut, motiv pentru care oficialitatile orasului Madeira au decis chiar sa redenumeasca aeroportul din oras dupa el.

Azi, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra in sferturile Cupei Romaniei!

In fata aeroportului a fost asezata si o statuie a lui Ronaldo, insa un care a starnit numeroase glume pe internet. Multi microbisti s-au amuzat teribil pe seama chipului pe care sculptorul i l-a facut lui Ronaldo.

Creatorul statuii, sculptorul Emanuel Santos, in varsta de 32 de ani, a reactionat in urma avanlansei de ironii, acesta vorbind pentru Globo Sports.

"Nici macar Iisus Hristos nu a multumit pe toata lumea. Totul tine de gusturi, nu e asa simplu precum pare", a spus Sanots.

"Am analizat fotografii ale lui Ronaldo si am facut statuia dupa ele. Ceea ce conteaza este impactul. Am fost pregatit pentru acest lucru", a mai spus sculptorul.

Ronaldo nu a abordat in niciun fel subiectul statuii, insa a multumit autoritatilor din Madeira pentru gest.

Intr-o postare pe Twitter, acesta a spus doar: "Fericit si onorat de faptul ca aeroportul din Madeira imi va purta numele".

WTF is that! ???????????? pic.twitter.com/iUwWkSg2Ql — 101 Great Goals (@101greatgoals) March 29, 2017

The jokes keep on coming... pic.twitter.com/nf3IwwuHZL — 101 Great Goals (@101greatgoals) March 29, 2017