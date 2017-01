Reactia brazilianului Ronaldo, dupa ce Owen a ras de el cand a vazut cat de mult s-a ingrasat

Fosti colegi la Real Madrid, Owen si Ronaldo au intrat intr-un mic conflict.

"Si eu care credeam ca eu am pus niste kilograme in plus" - acesta a fost comentariul lui Michael Owen despre Ronaldo care a aprins spiritele printre fostii jucatori ai Realului galactic.

Starul brazilian nu a gustat gluma fostului atacant englez si a replicat:

"Nu am vorbit cu Owen dupa ce a scris acel lucru, dar ma tem ca in lumea in care traim inca e important cat cantaresc. Nici nu stiu ce inseamna asta...", spune Ronaldo.

Si Roberto Carlos a fost dezamagit de comentariul lui Owen:

"Nu imi plac glumele de genul asta, sunt prieten foarte bun cu Ronaldo, ar trebui sa-l protejam. Ronaldo nu este corpul, este inima. Are o inima mare"