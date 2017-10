"Putem sa-i cumparam pe Messi si Ronaldo! Toata lumea stie asta!" Anuntul facut de un jucator de la Man City

Un jucator de la Manchester City spune ca liderul din Premier League are suficienti bani pentru a-i cumpara pe castigatorii fiecarei editii a Balonului de Aur din ultimii 10 ani.

Manchester City a cheltuit peste 200 de milioane de lire in vara trecuta si rezultatul se vede deja - echipa lui Pep Guardiola este pe primul loc in Premier League si a impresionat, castigand la 0 derby-urile cu Liverpool si Chelsea. Iar City poate deveni si mai puternica in viitor, conform spuselor lui Fernandinho.



"Daca putem sa-i cumparam pe Messi si Ronaldo? Da, dar trebuie sa fie luate in calcul prioritatile clubului mai intai. Avem forta financiara, toata lumea stie asta, dar prioritatile sunt altele. Oare tintim sa aducem un jucator sau sa formam o echipa puternica, competitiva care sa isi obtina obiectivele? Unii oameni incurca lucrurile, cred ca un singur jucator este tot ce este necesar la un club. Poate ca nu trebuie sa stea asa lucrurile.



City a lucrat de-a lungul timpului pentru formarea unei echipe puternice ce a tintit trofee. Desigur ca au fost facute investitii majore la inceput, cu jucatori de top, dar proiectul in sine este bazat pe o formatie puternica, pe dezvoltarea unei structuri de top a academiei ce sa ofere noi jucatori. Proiectul City este mai mult decat aducerea unui singur jucator cu nume ce ar costa mai mult" a declarat Fernandinho pentru Goal.