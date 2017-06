Poveste de Hollywood! La 6 luni de la tragedia care a UCIS aproape toata echipa, Chapecoense e PRIMA in Brazilia!

Chapecoense a trecut incredibil peste tragedia aviatica din luna noiembrie a anului trecut!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Chapecoense a intrat in raundul cluburilor devastate de o tragedie aviatica, precum Manchester United sau FC Torino. In timpul zborului catre finala Copei Sudamericana din Columbia, avionul in care se afla echipa s-a prabusit, iar 19 jucatori si antrenorul au decedat. Doar 3 jucatori au supravietuit, iar clubul parea ca se indreapta catre disparitie.

Brazilienii au reusit insa un adevarat miracol! Au recladit echipa in timp record, iar acum sunt pe primul loc in Serie A din Brazilia. Ce-i drept, dupa doar 3 etape si sunt la egalitate de puncte, 7, cu Corinthians si Cruzeiro, insa golaverajul celor de la "Chape" este mai bun. Este pentru prima data in istoria clubului cand echipa conduce clasamentul primei ligi din Brazilia!

Iar jocul echipei este incantator, iar mijlocasul venezuelean Luis Manuel Seijas un adevarat star, scrie ESPN.

Chapecoense putea chiar sa iasa din grupele Copei Libertadores, insa victoria cu Lanus a fost pierduta din cauza unei erori administrative. Brazilienii l-au folosit pe fundasul Luiz Otavio in ciuda faptului ca acesta era suspendat. Otavio a marcat chiar golul victoriei si al calificarii, insa oaspetii au facut reclamatie si au castigat la masa verde.