Oferta surpriza pentru Ancelotti! Prima echipa care l-a ofertat dupa despartirea de Bayern

Carlo Ancelotti ar putea ajunge intr-un campionat exotic.

Ancelotti s-a despartit de Bayern, dupa doua infrangeri in acest sezon. Liderii vestiarului s-au razvratit impotriva italianului, iar acesta a fost demis. Thomas Tuchel a demarat deja negocierile cu Bayern, iar fostul antrenor al lui Dortmund are sanse mari sa preia echipa bavareza.



Ancelotti are deja oferte, insa nu de la echipe de top, ci din China. Bild scrie ca italianul a fost asaltat deja de oferte din Asia. Antrenorul mai are varianta revenirii in Premier League, acolo unde West Ham il vrea. Ancelotti a castigat titlul cu Chelsea in palmares.