O tara a fost exclusa, doua echipe sunt OUT din Liga Campionilor! Decizia de ULTIMA ORA luata de FIFA

Sudanul a fost exclusa de catre FIFA iar cele mai bune echipe au fost eliminate din Liga Campionilor Africii, desi competitia este in desfasurare.

FIFA a anuntat oficial ca a exclus Sudan Football Association (SFA) ceea ce a dus la scoaterea primelor 2 echipe ale tarii din actuala editie a Ligii Campionilor Africii. Al Hilal si Al Merreikh ar fi trebuit sa joace vineri insa meciurile au fost anulate!

Al Merreikh ar fi trebuit sa joace cu Etoile du Sahel in Tunisia, in timp ce Al Hilal, deja eliminata, avea meci pe propriul teren in fata celor de la Ferroviario Beira din Mozambique. Partidele contau pentru etapa a 6-a din faza grupelor competitiei. Astfel, dupa decizia FIFA, Etoile du Sahel si Ferroviario Beira se califica automat mai departe in sferturi.

Decizia de suspendare a Federatiei din Sudan a venit dupa avertismentul dat luna trecuta dupa ce noul presedintele al SFA a fost desemnat de catre Guvernul Tarii.

FIFA a oferit insa o varianta pentru ca decizia sa fie intoarsa: "Suspendarea va fi ridicata in momentul in care decretul Universitatii Ministerului de Justitie de pe 2 iunie 2017 va fi declarat nul si Comitetul Director al SFA si presedintele, Dr Mutasim Gaafar Sir Elkhatim, va fi reinstalat" a anuntat FIFA.