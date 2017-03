O echipa din Guatemala si-a pus fizioterapeut o BOMBA SEXY! Ce au inceput sa faca fanii la fiecare meci :))

Laura Bariatti e probabil cea mai sexy angajata din fotbal.

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Deportivo Suchitpequez a dat lovitura dupa ce a angajat-o pe Laura Bariatti ca fizioterapeut. Aceasta arata senzational, fiind fosta concurenta de Bikini Fitness, si i-a cucerit atat pe jucatori cat si pe fani.

Suporterii au inceput sa vina in numar mult mai mare la meciurile de acasa, multi dintre ei sarind gardul pentru a intra pe teren sa isi faca o poza cu aceasta!

Tanara venezueleana a devenit deja o senzatie in toata America de Sud, aparand in mai multe reportaje si materiale in presa.

Vezi mai jos galeria foto.

Sursa foto: Instagram/Laura Bariatti