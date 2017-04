Messi SCAPA de suspendarea record primita de la FIFA! Vestea uriasa pentru starul Barcei

Messi a fost suspendat 4 etape de FIFA dupa ce l-a injurat pe arbitru.

Messi a fost judecat de FIFA in urma probei video si suspendat timp de 4 etape pentru ca l-a injurat de mama pe arbitrul partidei. Federatia din argentina a gasit insa solutia pentru a-l scapa pe cel mai important jucator de suspendare. Potrivit ziarului La Nacion, Messi are nevoie doar sa faca apel pentru ca suspendarea sa fie redusa la 2 etape. Cum Messi a stat deja 1 meci, el va mai sta pe bara doar o singura partida. Miza este imensa. Argentina risca sa rateze calificarea la Cupa Mondiala din Rusia in urma rezultatelor slabe din preliminarii.

Echipa lui Messi a jucat finala la editia din 2014 din Brazilia.