Messi, pe primul loc in topul golgheterilor din anul 2017! Un anonim din Costa Rica l-a depasit pe Ronaldo

Messi a inscris in primele 4 luni ale anului cu 8 goluri mai mult decat marele sau rival.

Leo Messi este pe primul loc in topul golgheterilor pe anul calendaristic 2016! Starul celor de la FC Barcelona are 27 de reusite in primele 4 luni ale anului, 21 dintre aceste venind in La Liga, 4 in Copa del Rey, una in Liga Campionilor si una pentru nationala Argentinei in preliminariile CM din 2018. Messi a reusit cate o dubla in fiecare dintre ultimele 6 meciuri de La Liga in care a marcat!

Cifrele lui Messi il plaseaza deasupra a 3 jucatori care au reusit fiecare cate 22 de goluri in acest an: Edinson Cavani, Robert Lewandowski si Bas Dost. Cristiano Ronaldo apare si el in top cu 19 goluri, insa deasupra el este un jucator surprinzator!

Erik Scott, un atacant de 35 de ani nascut in Costa Rica are un an formidabil - aflat la echipa Limon din tara sa natala, Scott a reusit 21 de goluri anul acesta! El are si 7 goluri pentru echipa nationala in 28 de aparitii, ultima avand loc in 2012.