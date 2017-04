Iti mai amintesti de Leandro Tatu, portughezul cu care Steaua ataca grupele Ligii Campionilor? Unde a ajuns sa joace acum

Leandro Tatu a evoluat pentru Steaua intre 2011 si 2014, bifand inclusiv meciuri in grupele Ligii Campionilor si in UEFA Europa League. Acesta a marcat de doua ori in UEL si o data in UCL, plus de alte 6 ori in Liga I.

Leandro Tatu a fost adus de stelisti cu mari sperante, dar nu a reusit niciodata sa demonstreze ca este atacantul de care formatia ros-albastra avea cu adevarat nevoie. Titular in primul an, acesta a marcat de 3 ori in Liga I, in 28 de partide, dar si de doua ori in UEFA Europa League, in meciurile cu TSKA Sofia si Maccabi Haifa.

In celelalte doua stagiuni petrecute in Romania, Tatu nu a mai fost titular, bifand alte 3 reusite in campionatul intern, dar si un gol in grupele Ligii Campionilor, cu FC Basel (1-1).

Pentru Tatu, despartirea de Steaua a insemnat inceputul unei aventuri in Orientul Indepartat. Brazilianul a ajuns tocmai in Thailanda, o tara mai putin recunoscuta pentru fotbalul sau, insa pentru plaje si turism.

Acum in varsta de 35 de ani, Tatu a evoluat timp de doua sezoane si jumatate pentru Bangkok United (17 goluri in 78 de meciuri). Din iarna, atacantul s-a transferat insa in liga a doua a Thailandei, la PTT Raylong.

Cu Raylong, acesta incearca acum sa promoveze, fiind pe locul secund (22 de puncte), la un punct de liderul Lampang.

Tatu este coleg cu inca un brazilian la Raylong, dar si cu un japonez, un coreean si un ivorian.