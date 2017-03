INCREDIBIL! Cine a stat in spatele SUSPENDARII lui Messi! Detaliile incendiare care nasc un scandal urias

E scandal in Argentina, dupa ce Messi a fost suspendat de FIFA cu cateva ore inaintea meciului nationalei sale cu Bolivia.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Dezvaluiri incredibile in Argentina, la o zi dupa ce Messi a fost suspendat de FIFA pentru ca a injurat pe teren mai multi oficiali.

Potrivit jurnalistului Gonza Stupenengo, in spatele acestei decizii soc luate de FIFA s-ar afla chiar Diego Maradona, ambasador FIFA in 2017.

Acesta sustine ca Maradona a tras sfori la FIFA ca Messi sa fie suspendat cu cateva ore inaintea meciului cu Bolivia.

"Am vorbit cu cineva de la FIFA si mi-a confirmat ca Maradona a fortat ca Messi sa fie sanctionat", a scris Gonza Stupenengo.

Fara Messi in teren, Argentina a pierdut cu 2-0 meciul din deplasare cu Bolivia si se afla in acest moment in afara locurilor de calificare la Mondial.