In finala Cupei Africii, via Botosani si Bucuresti! Camerun a ajuns in finala cu Ngadeu si Fai in echipa

Camerun joaca finala cu Egipt.

Camerun a reusit sa se califice in finala Cupei Africii dupa ce au invins Ghana cu 2-0, acestia urmand sa joace ultimul act cu Egipt, care a trecut de Burkina Faso.

Echipa Camerunului are in componenta doi jucatori ce au evoluat pana nu demult in Liga I. Ngadeu a reusit chiar sa inscrie in semifinale, in victoria cu 2-0 in fata Ghanei, Camerun reusind in sferturi sa scoata o alta favorita, Senegal.

Ngadeu, acum la Slavia Praga, e coleg in aparare cu Colins Fai, fostul jucator al lui Dinamo, care joaca acum la Standard Liege.