Ianis Hagi, nominalizat la trofeul Golden Boy 2017! Si un alt roman este pe lista alaturi de Donnarumma sau Mbappe

Trofeul a fost castigat in trecut de jucatori precum Messi, Aguero sau Pogba.

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Ianis Hagi si Cristi Manea sunt cei 2 romani de pe lista jucatorilor care se vor lupta pentru trofeul Golden Boy 2017! Trofeul a fost creat de italienii de la Tuttosport in 2003, cei care au pregatit si un sondaj pe site acolo unde Donnarumma este la mare distanta de ceilalti contracandidati - are aproape 2.500 de voturi, in timp ce Ianis are doar 48! Voteaza AICI

Trofeul va fi decernat in functie de voturile jurnalistilor unor publicatii precum Bild (Germania), Blick (Elvetia), A Bola (Portugalia), l'Équipe (Franta), France Football (Franta), Marca (Spania), Mundo Deportivo (Spania), Ta Nea (Grecia), Sport Express (Rusia), De Telegraaf (Olanda) si The Times (Marea Britanie).

Sansele pentru Ianis (Fiorentina) si Cristi Manea (Mouscron) sunt destul de mici in conditiile in care printre jucatorii nominalizati sunt jucatori deja cunoscuti in principalele campionate din Europa si din Champions League. Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Manuel Locatelli (Milan), Emre Mor (Borussia Dortmund), Ruben Neves (Porto), Renato Sanches (Bayern Monaco), Youri Tielemans (Anderlecht), Ousmane Dembelé (Borussia Dortmund), Gabriel Jesus (Manchester City), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Marcus Rashford (Manchester United), Kylian Mbappé (Monaco) sunt printre favoritii la trofeu.