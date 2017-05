Hollywood United FC! Actorii si cantaretii americani au propria lor echipa de fotbal! Cine joaca in formatie

Clubul va implini 20 de ani peste 12 luni!

La mijlocul anilor ’90, Bayern Munchen era supranumita „Hollywood FC”, deoarece reusea sa transfere cei mai buni fotbalisti din campionatul german, pentru ca era clubul cu cel mai mare buget din tara si pentru ca existau mereu scandaluri in cadrul lotului care ajungeau sa faca deliciul cititorilor de presa mondena. Dar foarte putini stiu ca in SUA, la Los Angeles, chiar exista o echipa numita Hollywood United FC, pentru care joaca foarte multe vedete din lumea filmului si muzicii.

Clubul a fost infiintat in 1988, in Los Angeles, California, de un grup de expatriati britanici, care frecventau barul „Cat&Fiddle” de pe Sunset Boulevard, si a evoluat, de-a lungul timpului, in ligile de amatori patronate de federatia de fotbal din Statele Unite, dar si in numeroase partide amicale avand ca scop strangerea de fonduri in scopuri caritabile. Printre membrii fondatori se gaseau Paul Cook si Steve Jones (Sex Pistols), Billy Duffy si Ian Astbury (The Cult) si Vivian Campbell (Def Leppard), pentru ca ulterior vestea sa se raspandeasca si numeroase alte personalitati de la Hollywood sa vrea sa poarte tricoul echipei.

Asa se face ca, dupa anul 2000, pentru Hollywood United FC au jucat numeroase vedete: Anthony LaPaglia (actor, Frasier si Without a Trace), Damien Lewis (actor, Homeland si Billions), Mike Myers (actor, Austin Powers si Shrek), Ray Winstone (actor, The Departed, Cold Mountain, The Sweeney), Costas Mandylor (actor, Saw, Picket Fences), Skeet Ulrich (actor, Jericho si Law and Order), Dermot Mulroney (actor si cantaret, Young Guns, August: Osage County), Jason Statham (actor, Transporter, The Expendables, Fast and Furios), Brandon Routh (actor, Superman Returns, Chuck, Arrow), Ralf Little (actor si scriitor), Donal Logue (actor si producator, Vikingii si Gotham), Gilles Marini (actor, Sex and the City), Jimmy Jean-Louis (actor, Heroes si Arrow), Ilya Nazarov (concept artist), Benji Madden (chitarist Good Charlotte), Kyle Firebaugh (chef), Robbie Williams (cantaret), Ziggy Marley (muzician si fiul celebrului Bob Marley), Danny Cannon (regizor si producator de film, CSI, Nikita, Gotham, Goal!), Santiago Cabrera (actor, Heroes si Merlin), Michael Raymond-James (actor, True Blood si Once Upon a Time), Christian Olde Wolbers (chitarist, Arkaea, Gear Factory si Beowulf), Javier Barragan (actor si boxer), Vinnie Jones (actor, fost jucator in Premier League pentru Wimbledon, Leeds si Chelsea), Paul Bravo, Eric Wynalda, John Harkes, Alexi Lalas, Joe-Max Moore (toti fosti fotbalisti si internationali americani), Richard Gough (fost international scotian, a jucat pentru Rangers, Tottenham si Everton) si Frank Leboeuf (actor, fost jucator la Chelsea si Marsilia, campion mondial si european cu nationala Frantei), plus alti fosti fotbalisti profesionisti care locuiesc in SUA sau viziteaza des tara, precum Jorge Campos (Mexic), Olivier Biaggi (Elvetia), Mauricio Cienfuegos (El Salvador), Jason Harris (Anglia), Jason Boyce, Cameron Dunne, Brian Dunseth, Alex Bengard, Matt Taylor si Mike Munoz.

Meciurile si antrenamentele se desfasoara in Santa Monica, la baza sportiva a Crossroads High School, o prestigioasa unitate de invatamant privata. De asemenea, clubul nu trebuie confundat cu Hollywood FC, o academie de fotbal pentru juniori care functioneaza in Los Angeles. Pana in prezent, echipa vedetelor de la Hollywood a strans mai multe milioane de dolari pentru finantarea unor organizatii non-profit care lupta impotriva razboaielor si saraciei, dar si pentru ajutorarea victimelor violentei si ale dezastrelor naturale sau pentru finantarea American Red Cross si Salvation Army.