GOian HOME! Lucian Goian a debutat cu autogol, galben si doar 60 de minute in teren pentru noua echipa

Lucian Goian a marcat in proprie poarta la debutul la formatia Perth Glory, care a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), de echipa Sydney FC.

Goian, care a fost titular, si-a marcat in proprie poarta in minutul 38. Jucatorul roman, care a primit un cartonas galben in minutul 25, a fost schimbat in minutul 59.

Celelalte goluri ale liderului campionatului australian au fost reusite de O'Neill '41 si Bobo '63.

Cu trei etape inainte de finalul sezonului regulat, Perth Glory se afla pe locul cinci, cu 32 de puncte. Primele doua clasate se vor califica direct pentru semifinale, iar formaţiile de pe locurile 3-6 vor juca meciuri de baraj pentru accederea in penultima faza a competiţiei.