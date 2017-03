Decizie drastica luata de FIFA. Au exclus din toate competitiile selectionata de pe pozitia 61 din clasament

Forul mondial a precizat ca suspendarea va fi ridicata daca deciziile ministeriale vor fi anulate.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

FIFA a decis suspendarea cu efect imediat a Federatiei de Fotbal din Mali, dupa ce ministrul sportului a decis dizolvarea Comitetului Executiv, informeaza site-ul oficial al forului mondial.

"FIFA a luat act de decizia ministrului sportului, Housseini Amion Guindo, de a dizolva Comitetul Executiv al Federatiei de Fotbal din Mali. in consecinta, s-a decis suspendarea federatiei din Mali cu efect imediat. FEMAFOOT isi va pierde drepturile de membru al FIFA si nicio echipa nationala sau de club din aceasta tara nu va mai putea evolua in competitiile internationale", se arata in comunicatul FIFA.

La 8 martie, ministrul sportului din Mali a decis dizolvarea Comitetului Executiv al federatiei, condus de generalul de politie Boubacar Baba Diarra, motivand persistenta crizei in fotbalul din Mali. Housseini Amion Guindo a numit un Comitet Executiv provizoriu care va trebui sa pregateasca intr-un an de zile alegeri pentru o noua conducere.