"Da, as fi putut juca acolo! Dar nu regret nimic". Ronaldinho a vorbit in premiera despre transferul care ar fi schimbat istoria

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, IN DIRECT la ProTV | Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Fost Balon de Aur, castigator al Campionatului Mondial, al Ligii Campionilor si al altor numeroase trofee, Ronaldinho a renuntat la cariera de fotbalist profesionist si este acum ambasador al Barcelonei.

Chiar daca nu mai evolueaza decat in meciuri demonstrative, Ronaldinho strange la fiecare ocazie numerosi spectatori, acesta fiind considerat nu doar unul dintre cei mai buni fotbalisti ai ultimului deceniu si jumatate, insa unul dintre jucatorii emblematici din istoria sportului rege.

Ronaldinho recunoaste, insa, ca istoria si cariera sa puteau arata altfel, daca in 2003 alegea Manchester United in locul Barcelonei.

Fotbalistul brazilian a vorbit intr-un interviu acordat FourFourTwo, acesta recunoscand ca a avut aceasta posibilitate.

"Nu m-am gandit niciodata la asta, nu-mi imaginez cariera mea altfel. Dar da, as fi putut juca pentru alt club, as fi putut juca in Anglia. Am ales Barcelona datorita prieteniei mele cu Sandro Rosell.

Fratele meu (n.r si impresarul sau) studia deja ofertele in 2003, pe cand jucam la PSG. Eram campion mondial si aveam multe usi deschide. Dar cand Sandro a fost ales presedinte al Barcelonei, alegerea a devenit simpla", a spus Ronaldinho.

Ronaldinho a mai dezvaluit ca a fost curtat de Chelsea si ca a mai avut o oferta chiar de la Blackburg Rovers inainte sa semneze cu PSG.

"Nu regret ca nu am jucat in Anglia, desi ar fi fost ceva special, pentru ca e un campionat fantastic.

Chelsea a vrut sa ma cumpere, si alte echipe s-au interesat.

Premier League este un campionat extrem de intens, este o placere sa te uiti la meciuri", a mai spus Dinho.

In varsta de 37 de ani, Ronaldinho a jucat ultima oara in 2017 pentru Fluminense.