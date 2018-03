Weekend-ul derby-urilor pentru TITLU | Primele clasate joaca intre ele in Italia! 19.00 Lazio - Juventus, 21.45 Napoli - AS Roma | Duminica 17.15 FC Barcelona - Atletico Madrid

10:30

FC BARCELONA - ATLETICO MADRID, duminica la 17.15

"Suntem aproape.. de ce nu?" spune fundasul lui Atletico Madrid, Filipe Luis, pe prima pagina din Marca de astazi. Titlul care parea adjudecat deja de Barcelona in urma cu o luna nu mai este o certitudine pentru echipa lui Valverde. 3 egaluri in ultimele 5 meciuri le-au permis celor de la Atletico Madrid sa se apropie la doar 5 puncte inaintea meciului direct!Cum Real Madrid este departe, la 10 puncte sub Atletico, lupta la titlu se poate decide duminica in cazul unui succes al Barcelonei. In cazul in care Atletico, echipa care a marcat 9 goluri in ultimele 2 partide si care are o serie de 6 victorii consecutive, reuseste sa se impuna, atunci lupta la titlu se poate duce pana in ultima etapa!Antoine Griezmann, cel despre care presa din Spania scrie ca va semna cu Barcelona, a marcat 7 goluri in meciurile cu Sevilla si Leganes si a declarat ca isi doreste sa inscrie pentru prima data si pe Camp Nou.Clasament La Liga:1. FC Barcelona 66 de puncte +562. Atletico Madrid 61 de puncte +34