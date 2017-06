Bayern a castigat un nou trofeu! A primit centura WWE personalizata: "Asta se intreapta catre voi!" Cum arata

Cea mai mare companie de wrestling a felicitat-o pe Bayern pentru un nou titlu de campioana.

Bayern Munchen a castigat pentru al 5-lea sezon consecutiv titlul in Bundesliga, asigurandu-si trofeul cu 3 etape inainte de finala. In total, Bayern are 26 de titluri cu o medie de un titlu la fiecare 2 sezoane!

Si Ancelotti a reusit o performanta incredibila - este campion in al 4-lea campionat din primele 5, ratand doar in Spania titlul. A castigat insa Champions League cu Real Madrid .

COO-ul WWE-ului, cea mai mare companie de wrestling, a anuntat pe contul sau de Instagram ca a fost creat o centura personalizata in cinstea ultimului titlu castigat de Bayern!