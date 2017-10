Acuzatii de hartuire sexuala la nationala Suediei! "Sunt trei jucatori foarte cunoscuti!" Ce i-au facut unei angajate din Federatie

O fosta jucatoare de fotbal, angajata a Federatiei, face dezvaluiri incredibile.

O fosta jucatoare de fotbal din Suedia a dezvaluit ca a fost victima hartuirii sexuale din partea a trei fotbalisti "foarte cunoscuti" din nationala suedeza din anii 2000, informeaza Le Figaro, citand Aftonbladet.

Gunilla Axen, campioana europeana in 1984, a afirmat ca cei trei fotbalisti sunt "oameni foarte cunoscuti, performanti si respectati", insa nu le-a dat numele. Ea a precizat ca a primit de "trei ori fotografii cu penisul lor".



In momentul faptelor, Gunilla Axén lucra in departamentul de dezvoltare al federatiei suedeze (SvFF). Ea afirma ca nu a fost singura victima a hartuirii sexuale in cadrul SvFF. "Presedintele forului si membrii de conducere au aflat de aceste hartuiri, dar nu au spus nimic", a subliniat Axen.

Actualul presedinte al federatiei, Lars Ake Lagrell, care nu era in functie la momentul faptelor, s-a declarat socat de acuzatiile lui Axen. "Nu toleram acest tip de comportament. Trebuie sa aflam mai multe si sa actionam cat mai repede, pentru ca asa ceva este inacceptabil", a declarat purtatorul de cuvat al SvFF, Niklas Bodell.