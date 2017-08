"Steaua e de nivelul nostru!" Antrenorul portughezilor, impresionat de echipa lui Dica! Reactia de dupa meci

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, in direct la ProTV!

Steaua i-a surprins pe cei de la Sporting in infernul de la Lisabona, iar acum returul se decide pe National Arena, in fata a 50.000 de spectatori. Jorge Jesus, antrenorul lui Sporting, a fost impresionat de echipa lui Dica.

"Am jucat contra unei echipe bune, am facut un joc bun, am fost buni defensiv, dar nu am reusit sa castigam. Am intalnit o echipa de nivelul nostru, iar calificarea este deschisa. Steaua a avut sansa de a marca, dar e bine ca s-a terminat asa, noi daca reusim sa marcam acolo ne-ar da un mare avantaj. Mergem la Bucuresti cu increderea ca ne putem califica", a spus Jesus, conform A Bola.