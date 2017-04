SURPRIZA! Cu cine lupta Joshua dupa ce l-a facut KO pe Klitschko! NU sunt cei 2 adversari impusi de IBF si WBA

Joshua l-a invins pe Klitschko prin KO in runda a 11-a.

Anthony Joshua a obtinut un KO fantastic in aceasta seara, in fata lui Wladimir Klitschko. Britanicul are lumea la picioare si isi permite luxul de a alege cu cine se bate in meciul urmator.

Joshua are mai multe variante. Pulev si Ortiz sunt adversari obligatorii la centurila IBF si WBA, dupa ce au castigat meciuri eliminatorii, iar Tyson Fury a anuntat ca vrea sa faca cu Joshua cel mai mare meci din istoria boxului britanic!

AJ are insa doua optiuni mult mai probabile. Acesta va lupta cel mai probabil pentru unificare cu unul dintre ceilalti doi campioni mondiali, Deontay Wilder, americanul ce detine centura WBC, sau cu Jo Parker, cel care isi apara titlul pe 6 mai impotriva romanului Razvan Cojanu.