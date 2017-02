A jucat FOTBAL si volei in America, iar azi e VEDETA echipei de baschet din Galati. :) Povestea ei e fabuloasa

O sportiva din America a lasat fotbalul si voleiul pentru baschet. Acum e cea mai buna jucatoare de la Galati.

Baschetbalista de 24 de ani a jucat fotbal in copilarie. Era cea mai inalta si intra mereu in poarta. In liceu a facut volei, dar tatal ei a convins-o sa mearga la baschet.



Americanca a jucat in Portugalia si in Australia inainte sa ajunga in Romania.