VIDEO | Mesajul lui Kane dupa ce a intrat in istorie si A FURAT punctele lui Liverpool la ultima faza: "Sa nu-mi oferiti a doua sansa!"

Harry Kane a devenit primul jucator al lui Tottenham care marcheaza 100 de goluri in Premier League dupa reusita din meciul cu Liverpool.

Kane a salvat in-extremis un punct in partida cu Liverpool dupa ce a marcat din penalty in minutul 90+5. Kane mai ratase o lovitura de la 11 metri in minutul 87.

Imediat dupa fluierul de final, Kane s-a indreptat spre unul dintre cameramani si a transmis un mesaj pentru toti adversarii: "Sa nu-mi oferiti a doua sansa!"