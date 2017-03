VIDEO GENIAL! Conte a luat-o razna pe banca lui Chelsea! Cum s-a bucurat la gol e fabulos

Antonio Conte a oferit imagini senzationale pe banca lui Chelsea, in meciul din deplasarea de la Stoke.

Antrenorul lui Chelsea s-a agatat de banca de rezerve de fericire, dupa ce Cahill a reusit sa marcheze golul de 2-1 pe finalul meciului.

Willian a reusit sa deschida scorul in minutul 13, iar Walters a egalat pentru Stoke in mintuul 38, din penalty.

How can you not love Conte ???? pic.twitter.com/B5pHdleTZv