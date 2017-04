Veste de COSMAR pentru Adi Popa dupa infrangerea cu 7-1! Visul de a juca in Premier League poate fi INTERZIS

Echipa lui Adi Popa a suferit o infrangere umilitoare in weekend.

Plecat in iarna de la Steaua in Championship la Reading, Adi Popa spera sa ajunga in Premier League din sezonul viitor. Ultimele zile au fost insa de cosmar pentru echipa lui Jaap Stam.

Mai intai, Reading a fost invinsa cu 7-1 de catre cei de la Norwich si a ratat sansa de a urca pe locul 3 in clasament care duce in playoff-ul de pe Wembley. Reading ramane pe locul 4, cu 6 puncte peste Fulham, prima echipa aflata sub linie.

Daca infrangerea cu Norwich nu pune in pericol locul in clasament, vestea anuntata de cei de la Telegraph e ingrijoratoare. Reading ar putea sa nu primeasca dreptul de a juca in Premier League sezonul viitor! Aceasta veste vine dupa ce preluarea clubului de catre omul de afaceri din China, Dai Yongge, si sora acestuia, Dai Xiu Li, a primit permisiunea din partea Ligii Engleze de Fotbal. Aceasta preluare a clubului trebuie sa respecte insa anumite reguli.

Yongge a fost la un pas sa cumpere Hull City in luna septembrie, insa Premier League a stopat tranzactia din cauza modului in care era structurata. Si, cu toate ca intelegerea pentru Reading a fost structurata diferit, Telegraph scrie ca s-ar putea ajunge in situatia fara precedent in care unui club ii este refuzat accesul in prima divizie desi au promovat!

Reading a declinat sa comenteze daca ii poate fi interzis accesul in Premier League, spunand: "Dupa ce am primit o scrisoare vineri de la Shaun Harvey, seful executiv al EFL, Reading Football Club poate confirma ca o cerere pentru propunerea de schimbare al controlului asupra clubului a fost aprobata. Clubul va petrece urmatoarele saptamani lucrand alaturi de EFL, actualii actionari si cu domnul Yongge si doamna Xui Li Dai pentru a ne asigura ca cererea respecta acele conditii specifice si toate regulile relevante ale EFL".