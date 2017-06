Surpriza URIASA: Cei 3 favoriti sa-i ia locul lui De Gea la Manchester United. Aroganta lui Mourinho in fata lui Guardiola

David De Gea va ajunge la Real Madrid in schimbul a 75 de milioane de euro.

Mourinho se gandeste la 3 variante pentru a-l inlocui. Una dintre ele e cu adevarat surprinzatoare: Joe Hart, aflat inca in proprietatea rivalei City!

Anuntat vara trecuta de Guardiola ca trebuie sa plece, Hart a fost cedat timp de un sezon la Torino. Acum va reveni in Premier League, insa n-are nicio sansa de a o face in tricoul lui City. Daca nu va reusi sa-l convinga pe Hart, Mourinho mai are doua variante de back-up: Donnarumma de la Milan si Handanovic de la Inter.