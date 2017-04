Un milionar din Premier League a ajuns la INCHISOARE dupa ce si-a lovit sotia

Nigerianul Musa de la Leicester a fost arestat din cauza unei presupuse agresiuni asupra sotiei sale.

Atacantul de 24 de ani n-a facut parte din lot la 2-0 cu Sunderland, marti seara. Si-a petrecut seara in familie, insa asta nu l-a calmat. Musa a fost retinut de politie la 1 noaptea, dupa ce s-a intors din oras. La finalul audierilor de cateva ore. Musa a scapat de arest.

"Un barbat de 24 de ani a fost arestat sub acuzatia de violenta domestica", a explicat un purtator de cuvant al politiei.

"Ahmed e un baiat bun. Are mereu un zambet prietenos pe fata. Nu stiu nimic despre viata lui privata", a comentat un vecin, completat de un alt barbat: "Nu se aude niciodata galagie din casa lui. Nici nu am situt ca a venit politia aici vreodata!"

Desi a fost record de transfer pentru campioana Angliei in momentul transferului de la TSAK Moscova, in vara, Musa nu s-a adaptat in Premier League. Leicester a anuntat ca jucatorul nu va fi amendat, in urma raportului politiei. Totusi, nigerianul va trebui sa le dea explicatii sefilor clubului si managerului Shakespeare.