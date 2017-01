SENZATIONAL! Ce a facut Guardiola in vestiar dupa infragerea umilitoare cu Everton

Guardiola a refuzat sa-si critice jucatorii la TV, dupa cea mai dura infrangere din cariera

"Au jucat bine" a fost una dintre declaratiile lui Guardiola dupa meciul cu Everton, desi jocul lui City a fost plin de erori

Imediat dupa fluierul final, Pep a intrat in vestiar si si-a felicitat jucatorii pentru prestatia lor, noteaza Mirror.

Manchester City se afla in acest moment pe locul 5, dar risca sa il piarda daca va continua asa, 3 infrangeri in ultimele 7 meciuri pentru City in campionat si rivala United vine tare din spate.

Indiferent ce se va intampla, Guardiola va revizui lotul pe care il are iar in vara vor fi ceva schimbari. Prioritara este aducerea inapoi a lui Joe Hart in locul celor doi portari care nu reusesc sa se impuna la City, Claudio Bravo si Willy Caballero