Prima reactie a lui Guardiola dupa ce a umilit-o pe Liverpool cu 5-0. Cum comenteaza eliminarea lui Mane

City a batut Liverpool cu 5-0.

Manchester City a demolat-o pe Liverpool cu 5-0, iar Guardiola a ajuns la cel mai bun parcurs pe banca lui City, de cand a preluat echipa. Pep are 9 victorii si 3 egaluri in ultimele 12 meciuri, un record al lui City sub comanda sa.

Pep a comentat si cel mai important moment al meciului, cand Mane a luat rosu direct dupa ce l-a lovit cu talpa in gat pe Ederson, la scorul de 1-0:

"Ederson ne-a salvat in prima repriza, in fata lui Salah. Doctorul spune ca este ok, ca nu are nicio fractura dupa ce a fost lovit de Mane dar nu cred ca va juca meciul urmator. Nu stiu daca a fost cartonas rosu, nu cred ca l-a vazut, dar am avut si noi cartonase rosii date incorect. Meciul era echilibrat 11 la 11", a spus Pep dupa meci.

Guardiola a mai adaugat: "Cred ca diferenta a fost facuta de calitatea jucatorilor lui Manchester City. Le-am spus jucatorilor la pauza sa nu ii lase sa se miste in teren, trebuie sa fim atenti cu ei, chiar daca sunt in inferioritate".