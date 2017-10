Peter Crouch a intrat in Cartea Recordurilor! Ce performanta formidabila a reusit. VIDEO

La 36 de ani, Peter Crouch continua sa uimeasca.

Atacantul lui Stoke are un sezon bun, cu 3 reusite in cele 7 partide disputate pana acum in Premier League. La 2.01 inaltime, Crouch inscrie des cu capul, iar asta i-a adus un loc in Cartea Recordurilor, editia 2018.

Crouch a marcat cu capul in partida cu West Brom golul cu numarul 51 cu capul in cariera sa, acesta fiind recordul de goluri date cu capul in fotbalul englez. Crouch l-a depasit pe legendarul Alan Shearer la acest capitol.

"Sunt fericit, e bine sa ai orice record, mai ales in Premier League. E grozav. Sunt foarte mandru de performanta mea", a spus Crouch.

Crouch a devenit cel mai batran jucator care atinge 100 de goluri in Premier League in acest an.

"Cred ca un atacant central ar trebui sa fie mereu in careu, gata sa reia mingea spre poarta. Asta am facut mereu si nu se va schimba curand", a spus Crouch.